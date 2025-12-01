Malle enchantée Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines

Malle enchantée

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Vente vêtements d’occasion

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08

English :

Second-hand clothes for sale

