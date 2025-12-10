Malle ludique la fabrique de lutins Rochefort-en-Terre

Malle ludique la fabrique de lutins

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Nouveauté La Malle Ludique !

Une expérience inédite arrive à l’Escape Game Moulin Neuf !

À partir du 20 décembre 2025, pendant toutes les vacances de Noël, plongez dans un univers où se mêlent jeu, imagination et esprit d’équipe.

Cette malle pas comme les autres vous entraîne dans un concept original, pensé pour toutes les générations. Challenge, collaboration et rires seront au rendez-vous pour un moment de partage unique en famille ou entre amis. Un jeu conçu par notre partenaire local Quest’as trouvé.

Réservez votre session dès maintenant !

✨ Laissez-vous surprendre… et entrez dans la magie ! .

Escape Game Moulin Neuf Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 55 28

