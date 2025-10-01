Malle Musicale Vinyles à Gorron Médiathèque Victor Hugo Gorron
Malle Musicale Vinyles à Gorron Médiathèque Victor Hugo Gorron mercredi 1 octobre 2025.
Malle Musicale Vinyles à Gorron
Médiathèque Victor Hugo 7 Grande Rue Gorron Mayenne
Début : 2025-10-01
fin : 2025-12-31
2025-10-01
Malle musicale vinyles
Partez à la découverte des tubes de toutes les époques en (re)découvrant un support le disque vinyle.
Gratuit
Tout public
Aux heures d’ouverture .
Médiathèque Victor Hugo 7 Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
English :
Vinyl music trunk
German :
Vinyl-Musikkoffer
Italiano :
Baule per musica in vinile
Espanol :
Baúl de música en vinilo
