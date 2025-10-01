Malle Musicale Vinyles à Gorron Médiathèque Victor Hugo Gorron

Médiathèque Victor Hugo 7 Grande Rue Gorron Mayenne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-12-31

2025-10-01

Malle musicale vinyles

Partez à la découverte des tubes de toutes les époques en (re)découvrant un support le disque vinyle.

Gratuit

Tout public

Aux heures d’ouverture .

Médiathèque Victor Hugo 7 Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

