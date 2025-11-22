Malles numériques Médiathèque Le Faouët

Médiathèque Le Faouët

22 novembre 2025

10:00:00 - 16:00:00

2025-11-22

Tout au long de ce mois, deux malles numériques sont à votre disposition. Une pour Les petites mains du numérique de 3 à 7 ans et l’autre Musique & Danse pour les plus de 8 ans. Un prêt de la médiathèque départementale du Morbihan. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

