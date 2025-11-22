Malles numériques Médiathèque Le Faouët
Malles numériques
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00
2025-11-22
Tout au long de ce mois, deux malles numériques sont à votre disposition. Une pour Les petites mains du numérique de 3 à 7 ans et l’autre Musique & Danse pour les plus de 8 ans. Un prêt de la médiathèque départementale du Morbihan. .
