Malles peintes Martainville-Épreville

Malles peintes Martainville-Épreville mercredi 5 novembre 2025.

Malles peintes

Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 16:00:00

Date(s) :

2025-11-05

L’un des objets traditionnels incontournables de la région rouennaise est la malle peinte. En s’en inspirant, viens créer et découper ta propre petite malle. Atelier encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Pour les enfants de 6 à 12 ans. .

Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 musees.departementaux@seinemaritime.fr

L’événement Malles peintes Martainville-Épreville a été mis à jour le 2025-10-13 par Seine-Maritime Attractivité