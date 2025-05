Mallorca Party – Westhoffen, 31 mai 2025 19:30, Westhoffen.

Bas-Rhin

Mallorca Party 4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-31 19:30:00

fin : 2025-05-31 23:59:00

Date(s) :

2025-05-31

2025-06-01

Mallorca Party à la salle des cerisiers de Westhoffen le 31 mai 2025 de 19h30 à 3h.

¿¿ Mallorca Party FCW ¿¿

Le 31 mai 2025, de 19h30 jusqu’à 3h00, venez vibrer au rythme des meilleurs hits de l’été dans une ambiance survoltée ! La musique sera assurée par Elsass Brothers !

¿¿ Restauration sur place

tartes flambées

bretzels

knacks

¿¿ Boissons fraîches pour accompagner la soirée

¿¿¿ Réservation obligatoire (via HelloAsso) 10€/personne, 5€/ -12ans

¿¿ Lieu Salle des fêtes les Cerisiers à Westhoffen .

4 rue de Molsheim

Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 31 08 94 fcwesthoffen@gmail.com

English :

Mallorca Party at Westhoffen’s Salle des Cerisiers on May 31, 2025 from 7.30pm to 3am.

German :

Mallorca Party in der Kirschbaumhalle in Westhoffen am 31. Mai 2025 von 19:30 bis 3:00 Uhr.

Italiano :

Mallorca Party alla Salle des Cerisiers di Westhoffen il 31 maggio 2025 dalle 19.30 alle 3 del mattino.

Espanol :

Fiesta de Mallorca en la Salle des Cerisiers de Westhoffen el 31 de mayo de 2025 de 19.30 a 3.00 horas.

L’événement Mallorca Party Westhoffen a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble