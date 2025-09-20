MALNOË EN FÊTE Saint-Père-en-Retz
MALNOË EN FÊTE Saint-Père-en-Retz samedi 20 septembre 2025.
Au programme
Ateliers découvertes, animations, spectacles, jeux et bien d’autres surprises vous attendent à la Malnoë. Pour toute la famille !
– De 10h à 20h
Restauration sur place.
Ateliers
10h à 20h Les artisans et artistes de l’association vous accueillent tout au long de la journée pour vous présenter leurs ateliers. Des activiteés pour toute la famille, disponibles toute l’année !
Céramique, poterie, peinture, dessin, art thérapie, couture, musique.
Animations
10h30 et 16h30 Démonstration chien de troupeau.
Henry, éleveur, et son border collie présentent l’art de guider un troupeau.
11h30 et 15h Théâtre en plein air.
Pièces courtes, drôles et touchantes, du collectif « Libre Étincelle ».
14h 16h et 18h Spectacle Équestre.
Un spectacle qui mélange l’art équestre, la voltige cosaque et le jeu d’acteur.
10h à 20h Musique du monde.
Nector Vera Da Silva interprète des musiques du monde.
Restauration
12h à 15h Le fumoire ambulant (option végetarienne).
Bar et crêpes toute la journée.
5 La Malnoë Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire
