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Malom Potter Place d’armes Cuisery

Malom Potter Place d’armes Cuisery dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Place d'armes

Adresse : Le Palace

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif réduit Tarif spécial

Cuisery

Malom Potter

Place d’armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Dans le cadre de la saison culturelle 2026 au Palace, la Municipalité vous propose un concert de Malcom Potter. Réservations en mairie par mail.
Malcolm Potter est un artiste franco-britannique atypique, à la fois chanteur et contrebassiste. Sa voix est souvent comparée à celle de Sting, Harry Connick Jr … Son univers pop captivant et ouvert, développé par des musiciens de jazz, invoque une culture commune des Beatles à Stevie Wonder et de Chet Baker à Jacob Collier. Son imagination est habillée de codes et de couleurs jazz mais reste toujours accessible.
Malcolm Potter Chant, contrebasse Dan Dumon Guitares Christophe Blond Claviers Erwan Bonnin batterie.   .

Place d’armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76  mairie-cuisery@orange.fr

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English : Malom Potter

L’événement Malom Potter Cuisery a été mis à jour le 2026-04-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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