Malom Potter Place d’armes Cuisery
Malom Potter Place d’armes Cuisery dimanche 19 avril 2026.
Cuisery
Malom Potter
Place d’armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Dans le cadre de la saison culturelle 2026 au Palace, la Municipalité vous propose un concert de Malcom Potter. Réservations en mairie par mail.
Malcolm Potter est un artiste franco-britannique atypique, à la fois chanteur et contrebassiste. Sa voix est souvent comparée à celle de Sting, Harry Connick Jr … Son univers pop captivant et ouvert, développé par des musiciens de jazz, invoque une culture commune des Beatles à Stevie Wonder et de Chet Baker à Jacob Collier. Son imagination est habillée de codes et de couleurs jazz mais reste toujours accessible.
Malcolm Potter Chant, contrebasse Dan Dumon Guitares Christophe Blond Claviers Erwan Bonnin batterie. .
Place d’armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Malom Potter
L’événement Malom Potter Cuisery a été mis à jour le 2026-04-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
À voir aussi à Cuisery (Saône-et-Loire)
- Sous le ciel Japonais Planétarium Cuisery 19 avril 2026
- Montjay Cuisery Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Balade au moulin de Montjay Cuisery Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Bords de Saône et Voie Bressane Cuisery Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée Donneurs de Sang Cuisery 25 octobre 2026