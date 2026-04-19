Malom Potter Place d’armes Cuisery

Cuisery

Malom Potter

Place d’armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dans le cadre de la saison culturelle 2026 au Palace, la Municipalité vous propose un concert de Malcom Potter. Réservations en mairie par mail.

Malcolm Potter est un artiste franco-britannique atypique, à la fois chanteur et contrebassiste. Sa voix est souvent comparée à celle de Sting, Harry Connick Jr … Son univers pop captivant et ouvert, développé par des musiciens de jazz, invoque une culture commune des Beatles à Stevie Wonder et de Chet Baker à Jacob Collier. Son imagination est habillée de codes et de couleurs jazz mais reste toujours accessible.

Malcolm Potter Chant, contrebasse Dan Dumon Guitares Christophe Blond Claviers Erwan Bonnin batterie. .

Place d’armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@orange.fr

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English : Malom Potter

L’événement Malom Potter Cuisery a été mis à jour le 2026-04-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II