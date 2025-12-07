« Malouf World Music », Kamel Benani | Concert L’Institut du Monde Arabe Paris

Chanteur, compositeur et musicien accompli, Kamel Benani s’inscrit dans la lignée des grands maîtres de la musique arabo-andalouse. Héritier du légendaire Hamdi Benani, surnommé « l’ange blanc », il perpétue avec passion la tradition du Malouf, ce style raffiné propre à l’est algérien, tout en lui offrant un nouveau souffle.

Entouré de son orchestre, Kamel Benani propose ici un voyage musical où les sonorités ancestrales dialoguent avec les rythmes du monde moderne. À travers son projet Malouf World Music, Kamel Benani tisse en effet un pont entre mémoire et modernité, offrant au public une expérience authentique, sensible et résolument contemporaine.

Avec son projet Malouf World Music, présenté pour la première fois dans le cadre de L’IMA fait son festival!, Kamel Benani revisite les musiques andalouses à la lumière de leurs influences méditerranéennes et électroniques.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 17h00 à 18h20

payant

De 12 à 22 euros.

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/malouf-world-music-kamel-benani-concert +33140513838