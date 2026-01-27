Malqa à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Le trio, composé de Kamilya Jubran, Eric Brochard et Lo Guénin, déploie une noise hypnotique portée par une voix saisissante, un chant emblématique qui conduit peu à peu vers une transe totale. Au gré du oud et des rythmes électroniques, les musicien·nes peignent un univers mouvant constitué de zones tantôt turbulentes, dynamiques, apaisantes ou profondes.

avec : Kamilya Jubran, oud, voix, Eric Brochard, laptop, patch maxMSP, Lo Guénin, claviers analogiques, objets sonores, percussions.

Entre pop-rock débridée, musique contemporaine et souffle intemporel, Malqa s’aventure dans les contrées improvisées d’un monde nouveau.

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

L'atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris



