Malqa GMEM Marseille 3e Arrondissement
mardi 20 octobre 2026 · GMEM · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
Malqa
Mardi 20 octobre 2026 de 19h à 20h. GMEM 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 19:00:00
fin : 2026-10-20 20:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Concert
Malqa propose une noise hypnotique et résolument électronique, laissant apparaître une voix saisissante, un chant emblématique qui conduit peu à peu vers une transe totale et profonde. Entre pop-rock débridée, musique contemporaine et souffle intemporel.. .
GMEM 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 20 60 16
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English :
Concert
L’événement Malqa Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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