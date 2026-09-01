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AGENDA · Marseille 3e Arrondissement

Malqa GMEM Marseille 3e Arrondissement

mardi 20 octobre 2026 · GMEM · Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
GMEM
Adresse
41 rue Jobin
Ville
13003 Marseille 3e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
6 6

Marseille 3e Arrondissement

Malqa

Mardi 20 octobre 2026 de 19h à 20h. GMEM 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 19:00:00
fin : 2026-10-20 20:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Concert
Malqa propose une noise hypnotique et résolument électronique, laissant apparaître une voix saisissante, un chant emblématique qui conduit peu à peu vers une transe totale et profonde. Entre pop-rock débridée, musique contemporaine et souffle intemporel..   .

GMEM 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 20 60 16 

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English :

Concert

L’événement Malqa Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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