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Malraux Gen.Z – le spectacle de la rentrée au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Douze · Paris

Malraux Gen.Z – le spectacle de la rentrée au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Théâtre Douze
Adresse
6 avenue Maurice Ravel
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Tarif plein : 19,50 euros</p><p class="text">Tarif réduit : 16,50 euros</p>

Du 18 au 27 septembre 2026

Séance à 20h30 : vendredi 18 et samedi 19/09 – jeudi 24 et samedi 26/09

Séance à 15h30 : les dimanches 20 et 27/09

Séance scolaire le vendredi 25 septembre 2026 à 14h30

A partir de 12 ans – Durée : 1h30

Réveiller les morts pour réinventer l’espoir

Comment s’engager quand le monde semble s’effondrer ? Au Panthéon, de jeunes explorateurs urbains réveillent André Malraux pour l’interroger sur la démocratie et l’avenir. Entre conférence hantée, assemblée militante et récit d’aventures, les fantômes du XXe siècle se confrontent aux doutes de la génération Z. Une fable poétique, drôle et politique sur la possibilité de continuer à créer ensemble.

Création 2026 – Année André Malraux.

Réveiller les morts pour réinventer l’espoir – La nouvelle création de la compagnie Madeloc Théâtre
Du dimanche 20 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
dimanche
de 15h30 à 17h00
Du jeudi 24 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
jeudi, samedi
de 20h30 à 22h00
Du vendredi 18 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :
vendredi, samedi
de 20h30 à 22h00
payant

Tarif plein : 19,50 euros

Tarif réduit : 16,50 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T22:00:00+02:00;2026-09-19T20:30:00+02:00_2026-09-19T22:00:00+02:00;2026-09-20T15:30:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00;2026-09-24T20:30:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00;2026-09-26T20:30:00+02:00_2026-09-26T22:00:00+02:00;2026-09-27T15:30:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel  75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/MALRAUX-GEN.Z_spect-341.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis


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