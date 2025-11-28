Malted Milk 1975 place Aletti Vichy

Malted Milk 1975

place Aletti Centre culturel de Vichy Vichy Allier

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

2025-11-28

Depuis près de trois décennies, Malted Milk façonne un son unique, entre blues ardent, soul envoûtante et groove imparable.

English :

For nearly three decades, Malted Milk has crafted a unique sound, a blend of fiery blues, bewitching soul and unstoppable groove.

German :

Seit fast drei Jahrzehnten prägt Malted Milk einen einzigartigen Sound zwischen feurigem Blues, betörendem Soul und unaufhaltsamem Groove.

Italiano :

Per quasi tre decenni, i Malted Milk hanno creato un suono unico, una miscela di blues infuocato, soul ossessionante e groove inarrestabile.

Espanol :

Durante casi tres décadas, Malted Milk ha estado creando un sonido único, una mezcla de blues ardiente, soul inquietante y groove imparable.

