Malted Milk + Keysuna – Spectacle d’ouverture de Mixt Mixt Nantes

Malted Milk + Keysuna – Spectacle d’ouverture de Mixt Mixt Nantes samedi 27 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-27 20:00 – 22:00

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Concerts Malted Milk, groupe nantais mythique de la scène internationale blues & soul, dévoile chez Mixt son nouvel album à venir en début d’année prochaine et invite Keysuna, un autre groupe nantais de la sphère RnB, à partager le plateau. Une soirée post-Noël hautement groovy, pour clore en beauté la séquence d’ouverture de Mixt. Malted Milk : En 30 ans, le duo originel Malted Milk est devenu un septet légendaire qui honore à chaque titre la « Great Black Music ». De l’afro beat obsédant du titre « Time Out » au boogaloo décadent de « I Feel Numb », en passant par la ballade « What a night », le groupe affirme sa capacité créative et son talent et renouvelle les genres. Avec du choeur et des cuivres, les sept musiciens délivrent, du fond du temps, un message fort sur les urgences et enjeux de notre époque. Time Out ! Keysuna : Autrice et compositrice nantaise, Keysuna mêle beatmaking live, sonorités électroniques et écriture sensible dans la langue de Shakespeare. Une plongée lumineuse entre jazz et neo-soul. Durée : 2h Concerts dans la salle Nova

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr