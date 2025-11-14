MALTED MILK – LA CORDO Romans Sur Isere

MALTED MILK – LA CORDO Romans Sur Isere vendredi 14 novembre 2025.

MALTED MILK Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Ce groupe incontournable de la scène soul/blues revient avec 1975, un nouvel album puissant. Entre rythmes organiques, cuivres éclatants et mélodies habitées, chaque morceau résonne comme une déclaration d’amour à la Great Black Music.? Si vous aimez : Vulfpeck, B.B. King, Leon Bridges et les performances scéniques enflamméesBar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 20h.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26