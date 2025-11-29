MALVÄ CLURICAUME CAFÉ Poitiers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:30:00
Fin : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:30:00
Groupe post-hardcore /screamo, punk de Poitiers et Tours, MALVÄ composé de meufs et minorité de genre.
MALVÄ gratte les cordes tout autant vnr que mélo chialant, frappe fort et chante ce qui les ronge.
Bandcamp
INSTA
CLURICAUME CAFÉ 24 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/malva__avlam/ »}]
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Screamo