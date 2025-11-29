MALVÄ CLURICAUME CAFÉ Poitiers

MALVÄ Samedi 29 novembre, 22h00 CLURICAUME CAFÉ Vienne

Groupe post-hardcore /screamo, punk de Poitiers et Tours, MALVÄ composé de meufs et minorité de genre.

MALVÄ gratte les cordes tout autant vnr que mélo chialant, frappe fort et chante ce qui les ronge.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Screamo