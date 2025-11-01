Malval en concert Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère

Malval en concert Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère samedi 1 novembre 2025.

Malval en concert

Le Bourg Café Léon (salle du haut) Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

20h. Concert folk et poétique. Malval emprunte à toutes les musiques et déforme, non sans joie, les motifs qui lui tapent à l’œil. Sur réservation. Prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise.

Concert folk et poétique du groupe Malval !

Né de la rencontre d’une hautboïste classique avec trois musiciens traditionnels, Malval emprunte à toutes les musiques et déforme, non sans joie, les motifs qui lui tapent à l’œil.

Trop libres et oecuméniques pour être définis, vous les diriez dansants ? Les voilà contemplatifs ;

Baroques ? Les voilà post-rock ;

Planants ? C’est compter sans la précision et la virtuosité de leur musique.

Quant aux vielles et aux textes, ils sont solidement arrimés aux contreforts de l’oralité, de la répétition des thèmes et de la musique bourdonnante.

En résumé, c’est bien loin des sentiers battus que nous vous convions, impatients de partager avec vous ce moment littéralement hors du temps.

Bar ouvert à 18h, auberge espagnole avant et après le concert.

Prix libre et conscient adhésion à l’association requise.

Sur réservation. .

Le Bourg Café Léon (salle du haut) Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56

English : Malval en concert

20h. A poetic folk concert. Malval borrows from all kinds of music and twists, not without joy, the motifs that strike him. Reservations required. Free, conscious admission. Association membership required.

German : Malval en concert

20h. Ein poetisches Folk-Konzert. Malval nimmt Anleihen aus allen Musikrichtungen und verdreht nicht ohne Freude die Motive, die ihm ins Auge stechen. Nur mit Reservierung. Freier und bewusster Preis. Mitgliedschaft im Verein erforderlich.

Italiano :

20h. Un concerto folk poetico. Malval prende in prestito da tutti i generi musicali e stravolge, non senza gioia, i motivi che lo colpiscono. Su prenotazione. Ingresso libero. È richiesta l’iscrizione all’associazione.

Espanol : Malval en concert

20h. Un concierto de folk poético. Malval toma prestado de todo tipo de músicas y retuerce, no sin alegría, los motivos que le asaltan. Previo acuerdo. Entrada gratuita. Se requiere ser socio de la asociación.

L’événement Malval en concert Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère