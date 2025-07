Malval, musique Saint-Merd-les-Oussines

Malval, musique Saint-Merd-les-Oussines mardi 22 juillet 2025.

3 Lieu-dit La Côte Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

19:30:00

De la musique traditionnelle modernisée, deux vielles à roue parfois amplifiées et électrifiées, une contrebasse et un hautbois dans le cadre magnifique du prieuré.

14h . randonnée sur le pastoralisme avec le CEN à la tourbière des recours

18h . balade découverte du prieuré

20h30 . concert

buvette et petite restauration

Co-organisé avec le Conservatoire des espaces naturels du Limousin et le parc naturel régional de Millevaches en Limousin avec la commune, le prieuré de la Côte, le GAEC Revenons à nos moutons et le GP des mille sonnailles .

3 Lieu-dit La Côte Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 36 60 45

