Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Adulte

Avec la participation de la direction Citoyennetés et territoires solidaires et l’OrpanVenez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.

Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes 44036