Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes mardi 3 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Adulte, Senior
Avec la participation de l’OrpanVenez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.
Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes 44036
