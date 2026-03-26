Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes

Malville

Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes mardi 7 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Avec la participation de l’OrpanVenez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes 44036


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