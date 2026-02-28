Mama Khan – Le chant de la terre Lakota – États-Unis d’Amérique Théâtre Mandapa Paris Dimanche 8 mars, 15h00 Payant

plein tarif 15 EUR

enfants 10 EUR

Contes et chants des Sioux Lakota Dakota du sud

Contes et chants des Sioux Lakota – Mama Khan, la grand-mère, raconte la création du monde et de ses merveilles. De notre Mère la Terre, elle vous transmettra les messages reçus en terre Lakota. La tortue lui a offert un tambour. Le corbeau lui a enseigné la liberté. Le pivert lui a transmis l’art de la flûte. Le bison l’a prise sur son dos afin de lui permettre de voir toute la beauté du monde. L’aigle l’a déposée au sommet des montagnes et lui a fait don de la magie des mots et du silence.

Un spectacle qui a reçu le “Prix P’tit Molière Meilleure seule en scène”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T16:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/mama-khan-le-chant-de-la-terre-lakota

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



