Créé en 2010 par Daniel Colling et Fernando Ladeiro-Marques, après une édition « test » réalisée en 2009 lors du Printemps de Bourges, MaMA Music & Convention propose un concept d’événement unique en France.

Dès ses débuts, le MaMA – Marché des Musiques Actuelles – a su se positionner comme un événement incontournable pour les professionnels du secteur. En organisant une multitude d’activités qui leur sont spécifiquement dédiées, il favorise les échanges et les rencontres. En parallèle, le MaMA propose également des concerts accessibles à un large public dans les quartiers animés de Pigalle et Montmartre. Pendant trois jours, ces quartiers vibrent au rythme du MaMA, qui investit de multiples salles de spectacles et de lieux atypiques, créant ainsi un espace de rencontre unique pour accueillir à la fois le grand public et les professionnels de l’industrie musicale, tant française qu’internationale.

Les soirées

Les soirées du festival, accessibles tant aux professionnels qu’au grand public, transforment Pigalle en un immense parcours musical urbain. Pendant trois nuits, une dizaine de salles vibrent au rythme de plus de 150 concerts et showcases, mettant en lumière des artistes émergents ainsi que des talents confirmés, tant français qu’internationaux. Ce tourbillon sonore offre à chaque spectateur l’opportunité de découvrir des talents inédits tout en retrouvant ses artistes préférés dans des ambiances uniques et envoûtantes.

La programmation de MaMA, soigneusement élaborée en collaboration avec les acteurs du secteur, propose un équilibre idéal entre découverte et plaisir. Elle attire les curieux en quête de nouveautés tout en comblant les attentes des mélomanes. Ce véritable carnaval musical invite chacun à se laisser surprendre par des artistes audacieux, tout en savourant les performances de musiciens déjà consacrés.

Du mercredi 15 octobre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

