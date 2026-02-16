Mamacita Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Mamacita

Samedi 7 mars 2026 à partir de 13h30. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Inspiré par la chanson éponyme de Léo Ferré, le festival défend autant le renouveau de la chanson francophone, que les esthétiques urbaines, pop, électro et rock.

Mamacita Matadora est une artiste multifacette née en Provence, forgée sur la scène belge avec son groupe grrrl-post-punk Bengal avant de revenir sur ses terres pour lancer son projet solo.Autodidacte en production, elle compose une électro abrasive et sensible, entre coldwave, electropunk et électroclash, où les textes parlent sans détour de santé mentale, survie, rage, désir et liberté.Sur scène, elle déploie une présence magnétique, brute et vulnérable à la fois, capable de transformer chaque performance en manifeste.Deux de ses morceaux issus de RECLAIM ont été synchronisés pour le documentaire No Comply (France Télévisions), tandis que son clip I AM A BOMB a circulé en festivals, notamment au VKRS à Bruxelles.Actuellement accompagnée par le 6MIC (SMAC d’Aix-en-Provence) via leur programme MAGMA, Mamacita prépare une nouvelle version performative de son live, encore plus frontale et habitée. .

Inspired by Léo Ferré’s song of the same name, the festival promotes the revival of French-language chanson, as well as urban, pop, electro and rock aesthetics.

