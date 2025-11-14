Maman danse ce soir Discothèque Le Missyl Pontivy
Maman danse ce soir
Discothèque Le Missyl 7 Rue du Caire Pontivy
14 novembre 2025 20:00:00
Évènement 100% femmes réservé aux 18 ans et +
Prépare toi pour une soirée fun, pleine de rires, de bonne humeur et de lâcher-prise ! Que tu viennes entre amies, collègues ou en solo, l’ambiance sera conviviale, détendue et remplie de good vibes.
Inscription obligatoire.
Une partie des recettes sera reversée à l’association Les P’tits Pondi pour soutenir nos belles actions locales.
En association avec le Missyl. .
Discothèque Le Missyl 7 Rue du Caire Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 04 15 83 13
