Maman de Samuel Benchetrit La Comédie de Metz Metz

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Une nuit, au coin d’une rue, une femme avec un manteau de fourrure rencontre un homme qui l’a prend pour ce qu’elle n’est pas.

Elle en parle à son mari et une idée inattendue lui vient alors à l’esprit..

Dans cette pièce drôle, légère et poignante, nos 4 comédien(ne)s des cours proposés par la Comédie de Metz vous emmènent dans une situation inhabituelle qui touchera tout le monde être parent c’est quoi ?Tout public

English :

One night, on a street corner, a woman in a fur coat meets a man who takes her for what she is not.

She tells her husband about it, and an unexpected idea comes to mind…

In this funny, light-hearted and poignant play, our 4 actors from the courses offered by Comédie de Metz take you into an unusual situation that will touch everyone: what does it mean to be a parent?

