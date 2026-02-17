Maman de Samuel Benchetrit La Comédie de Metz Metz
Maman de Samuel Benchetrit La Comédie de Metz Metz jeudi 5 mars 2026.
Maman de Samuel Benchetrit
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Une nuit, au coin d’une rue, une femme avec un manteau de fourrure rencontre un homme qui l’a prend pour ce qu’elle n’est pas.
Elle en parle à son mari et une idée inattendue lui vient alors à l’esprit..
Dans cette pièce drôle, légère et poignante, nos 4 comédien(ne)s des cours proposés par la Comédie de Metz vous emmènent dans une situation inhabituelle qui touchera tout le monde être parent c’est quoi ?Tout public
.
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
One night, on a street corner, a woman in a fur coat meets a man who takes her for what she is not.
She tells her husband about it, and an unexpected idea comes to mind…
In this funny, light-hearted and poignant play, our 4 actors from the courses offered by Comédie de Metz take you into an unusual situation that will touch everyone: what does it mean to be a parent?
L’événement Maman de Samuel Benchetrit Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ