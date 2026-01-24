Maman ira danser soirée 100% filles Quincaillerie Guéret

Maman ira danser soirée 100% filles

Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Soirée avec ADAS Music réservée aux filles !

Apéro Blind test suivi du meilleur des années 80, 90, 2000 et R’n’b

Snack sur place, mocktails, cocktails .

Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 37 14 58

