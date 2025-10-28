« Maman les petits bateaux » de Pauline Kalioujny Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

« Maman les petits bateaux » de Pauline Kalioujny Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer mardi 28 octobre 2025.

« Maman les petits bateaux » de Pauline Kalioujny

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-28

fin : 2025-11-15

2025-10-28

L’autrice-illustratrice Pauline Kalioujny détourne de célèbres comptines pour aborder des questions environnementales. Ici, ses illustrations évoquent les écosystèmes marins et la sauvegarde des océans.

Exposition visible du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Le mercredi de 10h30 à 18h. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : « Maman les petits bateaux » de Pauline Kalioujny

Illustrator Pauline Kalioujny uses famous nursery rhymes to address environmental issues. Here, her illustrations evoke marine ecosystems and ocean conservation.

German : « Maman les petits bateaux » de Pauline Kalioujny

Die Autorin und Illustratorin Pauline Kalioujny verfremdet berühmte Kinderreime, um Umweltthemen anzusprechen. In diesem Fall beschäftigen sich ihre Illustrationen mit den Ökosystemen der Meere und der Rettung der Ozeane.

Italiano :

L’autrice e illustratrice Pauline Kalioujny utilizza famose filastrocche per affrontare temi ambientali. In questo caso, le sue illustrazioni si concentrano sugli ecosistemi marini e sulla salvaguardia degli oceani.

Espanol :

La autora e ilustradora Pauline Kalioujny utiliza famosas canciones infantiles para abordar temas medioambientales. Aquí, sus ilustraciones se centran en los ecosistemas marinos y en salvar los océanos.

