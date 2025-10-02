Maman sort danser La Grande École Le Havre

Maman sort danser La Grande École Le Havre jeudi 2 octobre 2025.

Maman sort danser

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

On retourne faire la fête comme à 20 ans… mais de 19h à 23h, pour toutes celles qui se lèvent tôt !

Une soirée pensée pour toutes les femmes qui veulent s’amuser, danser et lâcher prise, le temps d’un moment rien que pour elles.

Ambiance festive, bienveillante et pleine d’énergie.

Pas besoin d’attendre minuit pour s’éclater on danse tôt, on rentre tôt, et on garde la forme pour le lendemain ! .

