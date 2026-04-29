Abjat-sur-Bandiat

Maman va danser

5 route du grand bois Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Soirée 100 % féminine intitulée “Maman va danser”. Pensé comme un temps de pause et de convivialité, cet événement invite les femmes à s’accorder une parenthèse loin du quotidien, des obligations et de la charge mentale.

Soirée 100 % féminine intitulée “Maman va danser”. Pensé comme un temps de pause et de convivialité, cet événement invite les femmes à s’accorder une parenthèse loin du quotidien, des obligations et de la charge mentale. La soirée sera rythmée par un set de DJ Kompost, mêlant latino, afro, baile funk et électro mundo. Un cours de danse animé par Nathalie Garcia viendra également proposer un moment collectif et accessible à toutes. Sur place, plusieurs espaces bien-être seront proposés massage, coiffure, maquillage et tatouage. Un service de restauration ainsi qu’une buvette compléteront l’accueil. .

5 route du grand bois Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Maman va danser

A 100% all-female evening entitled ?Maman va danser? Conceived as a time of pause and conviviality, this event invites women to take a break from everyday life, obligations and mental burdens.

L’événement Maman va danser Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin