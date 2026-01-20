Maman va danser Brasserie BAM Périgueux
Maman va danser Brasserie BAM Périgueux mardi 27 janvier 2026.
Maman va danser
Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-01-27
Nouvelle année, nouvelle énergie… et toujours la même envie de vous voir danser
Pour cette première soirée de l’année, on vous a préparé une formule inédite
️ Première partie Atelier créatif Letting Go of 2025
Un moment pour faire le tri, déposer ce que l’on ne souhaite pas emmener avec soi, laisser derrière soi l’année 2025 et créer de l’espace pour accueillir une nouvelle énergie.
Un atelier doux, libérateur et introspectif, pour commencer l’année plus légère ✨
Deuxième partie DJ set
Comme d’habitude, on lâche prise et on danse de 19h à 23h30
Entrée 5 € conso incluse
Places limitées, sur inscription
On vous attend nombreuses, motivées, créatives et prêtes à vibrer ensemble pour lancer 2026 comme il se doit ✨
Maman va danser, c’est votre soirée. .
Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr
