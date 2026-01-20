Maman va danser Brasserie BAM Périgueux

Maman va danser

Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Nouvelle année, nouvelle énergie… et toujours la même envie de vous voir danser

Pour cette première soirée de l’année, on vous a préparé une formule inédite

️ Première partie Atelier créatif Letting Go of 2025

Un moment pour faire le tri, déposer ce que l’on ne souhaite pas emmener avec soi, laisser derrière soi l’année 2025 et créer de l’espace pour accueillir une nouvelle énergie.

Un atelier doux, libérateur et introspectif, pour commencer l’année plus légère ✨

Deuxième partie DJ set

Comme d’habitude, on lâche prise et on danse de 19h à 23h30

Entrée 5 € conso incluse

Places limitées, sur inscription

On vous attend nombreuses, motivées, créatives et prêtes à vibrer ensemble pour lancer 2026 comme il se doit ✨

Maman va danser, c’est votre soirée. .

Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Maman va danser

L’événement Maman va danser Périgueux a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Communal de Périgueux