Maman va danser ! La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Maman va danser !

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Que tu sois maman, future maman, pas maman du tout, tata, marraine, solo ou en duo cette soirée est pour toi. Ambiance girly, DJ set, maquillage, surprises… Dress code Dancing Queen. Viens avec ta plus belle couronne !

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English :

Whether you’re a mom, mum-to-be, not a mom at all, auntie, godmother, solo or in a duo: this evening is for you. Girly atmosphere, DJ set, make-up, surprises… Dress code: Dancing Queen. Bring your best crown!

