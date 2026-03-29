Maman(s), Université Senghor Alexandrie, Alexandrie
Maman(s), Université Senghor Alexandrie, Alexandrie dimanche 29 mars 2026.
Maman(s) Dimanche 29 mars, 17h30 Université Senghor Alexandrie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T17:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-03-29T17:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00
Projection de film
Université Senghor Alexandrie 1, شارع ميدان عرابى, المنشية الكبري, Alexandrie, 21519, Égypte Alexandrie 21519 Alexandrie
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie
Service communication Université Senghor