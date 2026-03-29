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Maman(s), Université Senghor Alexandrie, Alexandrie

Maman(s), Université Senghor Alexandrie, Alexandrie

Maman(s), Université Senghor Alexandrie, Alexandrie dimanche 29 mars 2026.

Lieu : Université Senghor Alexandrie

Adresse : 1, شارع ميدان عرابى, المنشية الكبري, Alexandrie, 21519, Égypte

Ville : 21519 Alexandrie

Début : dimanche 29 mars 2026

Fin : dimanche 29 mars 2026

Maman(s) Dimanche 29 mars, 17h30 Université Senghor Alexandrie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T17:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-03-29T17:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00

Projection de film

Université Senghor Alexandrie 1, شارع ميدان عرابى, المنشية الكبري, Alexandrie, 21519, Égypte Alexandrie 21519 Alexandrie
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Service communication Université Senghor