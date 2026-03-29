Maman(s), Université Senghor Alexandrie, Alexandrie

Maman(s) Dimanche 29 mars, 17h30 Université Senghor Alexandrie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T17:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-03-29T17:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00

Projection de film

Université Senghor Alexandrie 1, شارع ميدان عرابى, المنشية الكبري, Alexandrie, 21519, Égypte Alexandrie 21519 Alexandrie

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Service communication Université Senghor