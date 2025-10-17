MAMARI – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

MAMARI – LE PETIT REPUBLIQUE Paris vendredi 17 octobre 2025.

MAMARI Début : 2025-10-17 à 19:30. Tarif : – euros.

Comment briser les tabous ? En éclats de rire.Après avoir fait rire les meilleurs centres hospitaliers, ses groupes de parole et sa psy, Mamari étend sa tournée aux salles de spectacle.Sa mission ? Briser les tabous en éclats de rire.Votre mission à vous ? Vous asseoir et vous détendre, c’est tout.On ne va pas vous en demander plus, c’est déjà beaucoup de devoir évoluer dans un monde où Darmanin, les formulaires CERFA et les collants filés existent.Aperçue sur France Inter, Mouv’, Comédie et Canal , Mamari surprend par sa capacité à faire rire sur des sujets graves tels que la psychiatrie ou l’inceste. Le regard rafraîchissant qu’elle pose sur la vie recharge en énergie pour affronter le quotidienArtiste(s) : Mamari

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75