Mamari Tours

Mamari

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Après avoir fait rire les meilleurs centres hospitaliers, ses groupes de parole et sa psy, Mamari étend sa tournée aux salles de spectacle.

Sa mission ? Briser les tabous en éclats de rire.

Votre mission à vous ? Vous asseoir et vous détendre, c’est tout.

Trop drôle pour mourir

On ne va pas vous en demander plus, c’est déjà beaucoup de devoir évoluer dans un monde où Darmanin, les formulaires CERFA et les collants filés existent.

Aperçue sur Radio Nova, France Inter, Mouv', Comédie et Canal +, Mamari surprend par sa capacité à faire rire sur des sujets graves tels que la psychiatrie ou l'inceste. Le regard rafraîchissant qu'elle pose sur la vie nous recharge en énergie pour affronter le quotidien.

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

After making the best hospitals, talk groups and shrinks laugh, Mamari extends his tour to theaters.

Her mission? To break taboos with laughter.

Your mission? Just sit back and relax.

