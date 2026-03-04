Mama’s biscuits, Victoria Station, Chef-du-Pont

Mama’s biscuits Vendredi 13 mars, 21h00 Victoria Station Manche

Plongez dans l’univers du blues, du rhythm’n blues, de la soul et du swing avec un groupe qui a déjà trois albums et a foulé la scène de nombreux festivals de jazz.

Une énergie incroyable, une musicalité généreuse…

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie

Mama’s biscuits