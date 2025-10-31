MAMA’S SPOOKY HALLOWEEN « MAMA SALOON FARWEST » MAMA SHELTER TOULOUSE Toulouse

MAMA’S SPOOKY HALLOWEEN « MAMA SALOON FARWEST » MAMA SHELTER TOULOUSE Toulouse vendredi 31 octobre 2025.

MAMA’S SPOOKY HALLOWEEN « MAMA SALOON FARWEST »

MAMA SHELTER TOULOUSE 54 Boulevard Lazare Carnot Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour cette soirée, le Mama Toulouse se transforme en repaire de créatures terrifiantes pour une soirée d’Halloween endiablée !

Sortez vos costumes les plus effrayants et laissez parler votre côté monstrueux ! Au Mama, cocktails de sorciers et décorations ensorcelantes vous plongent dans une ambiance magique, tandis que les barmans préparent des potions à vous faire frissonner de plaisir. La soirée est rythmée par DJ Baghera aux platines préparez-vous à vibrer toute la nuit sur des sons envoûtants et des sets diaboliques jusqu’au petit matin.

Participez au concours de costumes, pour vous ou même pour votre compagnon à quatre pattes, et tentez de devenir la créature la plus terrifiante du Mama. De nombreuses surprises terrifiantes sont à gagner !

Alors, êtes-vous prêt à vivre une nuit d’Halloween inoubliable ? Frissons et rires garantis jusqu’au bout de la nuit !

Réservation obligatoire. .

MAMA SHELTER TOULOUSE 54 Boulevard Lazare Carnot Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

For this evening, Mama Toulouse transforms itself into a den of terrifying creatures for a wild Halloween party!

German :

Für diesen Abend verwandelt sich das Mama Toulouse in einen Hort furchterregender Kreaturen für einen wilden Halloween-Abend!

Italiano :

Questa sera, Mama Toulouse si trasforma in un covo di creature terrificanti per una selvaggia festa di Halloween!

Espanol :

Esta noche, Mama Toulouse se transforma en una guarida de criaturas terroríficas para celebrar una salvaje fiesta de Halloween

