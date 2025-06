Mambo Loco #13 – Initiation et soirée Salsa Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes 22 juin 2025 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-22 17:00 – 22:00

Gratuit : non 4 € / 6 € Initiation Salsa vrais débutants = 6 €Soirée dansante = 4 €Plancha Party = Tarifs à la carte Billetterie sur place, en espèce de préférence ou par chèque. Tout public

L’association Feeling Mambo a le plaisir de vous convier à sa 13e édition du Mambo Loco, un évènement convivial spécialement conçu pour les curieux inexpérimentés, tout comme pour les addicts et passionnés de salsa en région nantaise. Stages :17h à 18h : Initiation Salsa spéciale vrais débutantsLes stages commenceront à l’heure, veillez à venir 15 minutes en avance pour valider votre inscription à l’entrée. Plancha Party :19h : Vient te régaler avec nous, il y en a pour tous les goûts ! Soirée Salsa :18h à 22h : Mix Salsa by DJ Rem Tous types de chaussures sont admises pour l’initiation et la soirée.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr https://feelingmambo.com/