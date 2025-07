Mambo Loco #14, une soirée 100 % mambo Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Mambo Loco #14, une soirée 100 % mambo Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes dimanche 20 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-20 16:45 – 22:00

Gratuit : non Initiation gratuite. Soirée dansante : 2 € adhérents / 4 € non-adhérents Pensez à prévoir de l’espèce pour vos consommations personnelles — Tarifs associatifs peu onéreux Tout public

Un évènement convivial spécialement conçu pour les curieux inexpérimentés tout comme pour les addicts et passionnés de salsa en région nantaise.Au programme, une initiation salsa gratuite de 17h à 18h et une soirée salsa de 18h à 22h avec DJ Bao, ainsi qu’une plancha party.Pensez à prévoir de l’espèce pour l’entrée (4 €) et pour vos consommations.Tous types de chaussures sont admises pour l’initiation et la soirée.Les stages commenceront à l’heure, veillez à venir 15 minutes en avance pour valider votre inscription à l’entrée.Au plaisir de vous y retrouver !

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr https://feelingmambo.com/