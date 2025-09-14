Mambo Loco #15 – Édition spéciale rentrée Salsa Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Mambo Loco #15 – Édition spéciale rentrée Salsa Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 13:45 – 22:00

Gratuit : non Billetterie : facebook.com/events/779218941232827 Destiné aux adultes, enfants et ados bienvenus.

L’association Feeling Mambo a le plaisir de vous convier à sa 15e édition du Mambo Loco, un évènement convivial spécialement conçu pour les curieux inexpérimentés tout comme pour les addicts et passionnés de Salsa en région nantaise. Au programme, le dimanche 14 septembre 2025 : – 14h/15h15 : Stage de Lady Styling en Salsa On2 by Chloé, tous niveaux. Un petit shine en douceur vous sera proposé pour préparer la rentrée. (10€ en ligne / 12€ sur place) – 15h30/16h45 : Stage de Salsa On2 en Couple niv. Intermédiaire by Julien et Chloé. Technique et musicalité en convivialité pour affiner et préciser son guidage et son suivi. (10€ en ligne / 12€ sur place) – 17h/18h : Initiation à la Salsa On2 en Couple by Julien et Chloé. Pour débuter et faire ses premiers pas sereinement. (Gratuit) – 18h/22h : Soirée 100 % Mambo, du bon son, des gens cool, et de quoi manger et siroter en terrasse tranquillement ! Pour ce faire, nous recevrons Marie alias DJ O’Regan et Bao Alias DJ Bao qui nous enchanteront de leurs plus beaux morceaux. (4€ non-adhérent / 2€ adhérent) – 19h – Plancha Party ! Prévois la monnaie, installe-toi, on s’occupe du reste ! (Tarifs sur place) Pieds nus, chaussettes ou chaussures plates à talonnettes plates destinées à la danse avec semelles en daim sont admis lors des deux stages dans le studio de danse à l’étage. Les talons hauts (chaussures féminines) ne sont pas autorisés. Tous types de chaussures sont admis pour l’initiation et la soirée au Café Loco au RDC. Au plaisir de vous y retrouver !

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 06 75 33 37 76 https://feelingmambo.com/