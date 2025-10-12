Mambo Loco #16 Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Mambo Loco #16 Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 14:00 – 22:00

Gratuit : non Stage de Lady Styling en Salsa On2 by Chloé, tous niveaux (10€ en ligne / 12€ sur place)Stage de Salsa On2 en Couple niv. Intermédiaire by Julien et Chloé (10€ en ligne / 12€ sur place)Initiation à la Salsa On2 en Couple by Julien et Chloé. Pour débuter et faire ses premiers pas sereinement. (Gratuit)Soirée 100% Mambo (4€ non-adhérent / 2€ adhérent) Destiné aux adultes, enfants et ados bienvenus.

?L’association Feeling Mambo a le plaisir de vous convier à sa 16ème édition du Mambo Loco?Un évènement convivial spécialement conçu pour les curieux inexpérimentés tout comme pour les addicts et passionnés de Salsa en région Nantaise.???? Au programme, le dimanche 12 Octobre :???? 14h00 – 15h15 : Stage de Lady Styling en Salsa On2 by Chloé, tous niveaux. Travail des bras et du haut du corps (10€ en ligne / 12€ sur place)???? 15h30 – 16h45 : Stage de Salsa On2 en Couple niv. Intermédiaire by Julien et Chloé. Technique et musicalité en convivialité pour affiner et préciser son guidage et son suivi. (10€ en ligne / 12€ sur place)???? 17h00 – 18h00 : Initiation à la Salsa On2 en Couple by Julien et Chloé. Pour débuter et faire ses premiers pas sereinement. (Gratuit)???? 18h00 – 22h00 : Soirée 100% Mambo, du bon son, des gens cool, et de quoi manger et siroter en terrasse tranquillement ! Pour ce faire, nous recevrons Alexandra alias “DJ Alma Y Sabor” et DJ Marko qui nous enchanteront de leurs plus beaux morceaux. (4€ non-adhérent / 2€ adhérent)???? 19h00 – Tartes et desserts pour se restaurer !Prévois la monnaie, installe toi, on s’occupe du reste !(Tarifs sur place)???? Lieu ????La Locomotive / Café Loco109 Avenue de la Gare de St-Joseph44 300 NantesArrêt de Tramway : Halvèque Ligne 1???? Chaussures ???????????? Pieds nus, chaussettes ou chaussures plates à talonnettes plates destinées à la danse avec semelles en daim sont admises lors des deux stages dans le studio de danse à l’étage.? Les talons hauts (chaussures féminines) ne sont pas autorisés. ????????? Tous types de chaussures sont admises pour l’initiation et la soirée au Café Loco au RDC.Au plaisir de vous y retrouver !

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr https://feelingmambo.com/