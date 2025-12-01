Mambo Loco #17 Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 14:00 – 22:00

Gratuit : non Stages : 10 €Initiation Salsa : GratuiteSoirée dansante : 4€ non-adhérent / 2€ adhérent Destiné aux adultes, enfants et ados bienvenus.

?L’association Feeling Mambo a le plaisir de vous convier à sa 17ème édition du Mambo Loco?Un évènement convivial spécialement conçu pour les curieux inexpérimentés tout comme pour les addicts et passionnés de Salsa en région Nantaise.???? Au programme, le dimanche 14 Décembre :???? 14h00 – 15h15 : Stage de Lady Styling en Salsa On2 by Chloé, tous niveaux. Body Move et isolations (10€ en ligne / 12€ sur place)???? 15h30 – 16h45 : Stage de Salsa On2 en Couple niv. Intermédiaire avancé by Julien et Chloé. Technique et musicalité en convivialité pour affiner et préciser son guidage et son suivi. (10€ en ligne / 12€ sur place)???? 17h00 – 18h00 : Initiation à la Salsa On2 en Couple by Julien et Chloé. Pour débuter et faire ses premiers pas sereinement. (Gratuit)???? 18h00 – 22h00 : Soirée 100% Mambo, du bon son, des gens cool, et de quoi manger tranquillement ! Pour ce faire, nous recevrons “DJ Marko qui nous enchantera de ses plus beaux morceaux. (4€ non-adhérent / 2€ adhérent)???? 19h00 – Tartes et desserts pour se restaurer !Prévois la monnaie, installe toi, on s’occupe du reste !

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0675333776 https://feelingmambo.com/