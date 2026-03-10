Mambo Loco #19 – Édition anniversaire – 2 ans d’existence ! Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 13:45 – 22:00

Gratuit : non 2 € à 12 € Stage : 10€ en ligne / 12€ sur placeInitiation : GratuiteSoirée : 4€ non-adhérent / 2€ adhérent Billetterie : https://www.payasso.fr/feeling-mambo/rentree-2025-2026 Tout public

L’association Feeling Mambo a le plaisir de vous convier à sa 19e édition du Mambo Loco, l’occasion de fêter son anniversaire pour les 2 ans d’existence de ces évènements partagés tous ensemble. Un évènement convivial spécialement conçu pour les curieux inexpérimentés tout comme pour les addicts et passionnés de salsa en région nantaise. Au programme :Stages dans le studio de danse :14h00 – 15h15 : Stage de Lady Styling en Salsa On2 by Chloé, tous niveaux. Shine with Musicality (10€ en ligne / 12€ sur place)15h30 – 16h45 : Stage de Salsa On1 en Couple niv. Débutant by Damien et Pauline de l’association Calle de la Salsa à Saint-Herblain. (10€ en ligne / 12€ sur place Stages au Café Loco :14h00 – 15h15 : Stage de Musicalité avec instruments by Julien, tous niveaux. Ce stage te permettra d’appréhender la musique et d’avoir des clefs pour te repérer (10€ en ligne / 12€ sur place)15h30 – 16h45 : Stage de Salsa On2 en Couple niv. Intermédiaire avancé by Julien et Chloé. Technique et musicalité en convivialité pour affiner et préciser son guidage et son suivi. (10€ en ligne / 12€ sur place)17h00 – 18h00 : Initiation à la Salsa On2 en Couple by Julien et Chloé. Pour débuter et faire ses premiers pas sereinement. (Gratuit) Soirée dansante au Café Loco :18h00 – 22h00 : Soirée 100 % Mambo, du bon son, des gens cool, et de quoi manger tranquillement. Pour ce faire, nous recevrons DJ Marko et DJ Jérem qui nous enchanteront de leurs plus beaux morceaux. (4€ non adhérent / 2€ adhérent)Toute la journée : Tartes, desserts et galette des rois pour se restaurer. Prévois la monnaie, installe toi, on s’occupe du reste. Pieds nus, chaussettes ou chaussures plates à talonnettes plates destinées à la danse avec semelles en daim sont admises lors des deux stages dans le studio de danse à l’étage.Les talons hauts (chaussures féminines) ne sont pas autorisés.Tous les types de chaussures sont admises pour l’initiation et la soirée au Café Loco au RDC.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0675333776 https://feelingmambo.com/



