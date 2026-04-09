Mambo Loco #20 – La 20e Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 13:45 – 22:00

Gratuit : non 5 € / 10 € / 12 € Stages : 10 € en ligne / 12 € sur placeInitiation : GratuitSoirée avec concert show : 5 € Tout public

Feeling Mambo a le plaisir de vous convier à sa 20e édition du Mambo Loco. La 20e ! Un chiffre qui mérite d’être fêté comme il se doit, on vous a donc préparé un programme spécial. Au programme :14h – 15h15 : Stage de Lady Styling en Salsa On2 by Chloé, tous niveaux. Shine with Musicality (10€ en ligne / 12€ sur place) 15h30 – 16h45 : Stage de Salsa Hip-Hop by Simon et Marie ! Nouveau concept, ça va déchirer, on a hâte de tester cette nouvelle proposition !!! (10€ en ligne / 12€ sur place) 17h – 18h : Initiation à la Salsa On2 en Couple by Chloé. Pour débuter et faire ses premiers pas sereinement. (Gratuit) 18h – 20h : Concert en exclusivité à Nantes du nouveau groupe Manigüa. S’il fait beau dans le patio, sinon dans le Café Loco. Ça sens l’été qui arrive doucement (5 €) 20h30 – Super Show by Simon et Marie, et on sait qu’ils savent ambiancer ! 20h – 22h : Soirée dansante mixée par notre talentueuse Alexandra alias DJ Alma y Sabor. Toute la journée : Tartes salées et sucrées, desserts… Prévoir la monnaie (Tarifs sur place) Pieds nus, chaussettes ou chaussures plates à talonnettes plates destinées à la danse avec semelles en daim sont admises lors des stages dans le studio de danse à l’étage.Les talons hauts (chaussures féminines) ne sont pas autorisés. Tous types de chaussures sont admis pour les stages et la soirée au Café Loco au RDC.Au plaisir de vous y retrouver !

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0675333776 https://feelingmambo.com/



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