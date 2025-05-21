MAM’BOT CODE ET AVENTURE Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-05-21

fin : 2025-10-08

2025-05-21 2025-06-04 2025-06-18 2025-07-02 2025-09-24 2025-10-08 2025-10-22 2025-11-05 2025-11-19

En utilisant des cartes et ta logique, guide ton robot à travers des défis amusants, sans avoir besoin d’écran!

Entrée libre sur inscription.

Pour les enfants de 8 à 10 ans. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Using cards and logic, guide your robot through fun challenges, without the need for a screen!

German :

Führe deinen Roboter mithilfe von Karten und Logik durch lustige Herausforderungen, ohne dass du einen Bildschirm benötigst!

Italiano :

Utilizzando le carte e la tua logica, guida il tuo robot attraverso divertenti sfide, senza bisogno di uno schermo!

Espanol :

Utilizando cartas y tu lógica, guía a tu robot a través de divertidos desafíos, ¡sin necesidad de una pantalla!

