MAM’BOT CODE ET AVENTURE Béziers

MAM’BOT CODE ET AVENTURE
1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Début : 2025-05-21
fin : 2025-10-08
2025-05-21 2025-06-04 2025-06-18 2025-07-02 2025-09-24 2025-10-08 2025-10-22 2025-11-05 2025-11-19
En utilisant des cartes et ta logique, guide ton robot à travers des défis amusants, sans avoir besoin d'écran! Apprends à programmer en t'amusant en tout simplicité.
En utilisant des cartes et ta logique, guide ton robot à travers des défis amusants, sans avoir besoin d’écran! Apprends à programmer en t’amusant en tout simplicité.
Entrée libre sur inscription.
Pour les enfants de 8 à 10 ans. .
1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
Using cards and logic, guide your robot through fun challenges, without the need for a screen!
German :
Führe deinen Roboter mithilfe von Karten und Logik durch lustige Herausforderungen, ohne dass du einen Bildschirm benötigst!
Italiano :
Utilizzando le carte e la tua logica, guida il tuo robot attraverso divertenti sfide, senza bisogno di uno schermo!
Espanol :
Utilizando cartas y tu lógica, guía a tu robot a través de divertidos desafíos, ¡sin necesidad de una pantalla!
