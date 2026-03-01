Mam’en danse Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Un temps dédié aux femmes-mamans pour se reconnecter à leur corps et à leurs ressentis à travers le mouvement. Cet atelier de 1h30 propose un espace sécurisant, bienveillant et sans jugement, où il n’est pas question de technique ni de performance, mais de plaisir de bouger librement, à l’écoute de soi.

Un moment pour sortir du quotidien, s’offrir une parenthèse pour soi, pendant que les enfants sont gardés par l’équipe d’animation en place.

Atelier de danse thérapie et yoga pour les femmes.

Le samedi 14 mars 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit

Inscrivez-vous au CPA Binet !

Par téléphone, mail ou sur place.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T17:30:00+01:00

fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T16:30:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/post/ateliers-pour-les-femmes +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



