MAMIE ET SES AMIS-MOTS au Café Théâtre L’Improviste Brive-la-Gaillarde

MAMIE ET SES AMIS-MOTS au Café Théâtre L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Spectacle pour enfants MAMIE ET SES AMIS-MOTS

Lecture de Didier Labille

Dès 5 ans

Venez passer un moment magique en compagnie de Mamie et ses amis-mots ! Didier Labille vous propose une lecture vivante et pleine de surprises, où les mots prennent vie pour raconter des histoires drôles et tendres.

Entrée 5 €

Une aventure à travers les mots, l’imaginaire et le rire, parfaite pour éveiller la créativité des enfants à partir de 5 ans !

Ne ratez pas ce spectacle interactif et poétique qui allie jeu de mots et tendres aventures !

Réservez dès maintenant au 06.83.58.83.68. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

