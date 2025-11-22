MAMIE LUGER – Essaion de Paris Paris

MAMIE LUGER Début : 2025-11-22 à 19:00. Tarif : – euros.

Centenaire, féministe et tueuse en série ! Berthe, en garde à vue, vide son sac et le Capitaine Ventura hallucine : elle est libre, Berthe ! D’après le best-seller de Benoît PhilipponA l’heure où la parole se libère, où la violence faite aux femmes est enfin un vrai sujet, quel bonheur de le voir traité par une centenaire dynamique et cocasse, une féministe de la première heure, de la survie, une preuve vivante d’un patriarcat ancestral et banalisé !Théâtre contemporainDurée : 75 mnAuteur : Benoît PhilipponAdaptation : Josiane CarleMise en scène : Antoine HerbezDistribution : Josiane Carle – Antoine HerbezPresse : Ce récit, d’une intensité exceptionnelle, ressemble à un conte merveilleux pour adultes, où la morale, à rebours de l’air du temps, résonne d’une beauté funeste.Le jeu des 2 comédiens est subtil et intense, la mise en scène joue habilement entre interactions directes,réalisme et gros plans. L’autre scène Un moment de pur régal théâtral.Ce duo, plein d’étincelles et d’humanité, fait tout le sel du spectacle. Ça pulse, ça pique, ça révolte.Une pièce pleine d’énergie, de répartie, de chaleur et de messages qui claquent comme un coup de vent frais. Un spectacle qui fait sacrément du bien. Courez-y. Spectatif Poignant, truculent, percutant, émouvant. Mamie Luger est une pièce qui captive : ironie, émotions, suspense… Grâce à des interprètes exceptionnels, ellenous fait découvrir une héroïne hors du commun, à la fois drôle, courageuse et humaine. Une expérience théâtrale vivante et inoubliable. Théâtreclau Le jeu des deux comédiens est juste et rythmé, leur connivence est manifeste ! Féministe pragmatique aux méthodes quelque peu expéditives, mais diablement efficaces, cette Mamie Luger emporte le public avec elle, en nous décochant des rafales d’humour noir et d’humanité. Froggy’s delight Une fabuleuse comédienne, un fabuleux comédien et des histoires d’amour qui finissent mal. Duo d’acteurs en harmonie entre jeu de scène, texte et contact avec le public. Spectacle jubilatoire. L’autre Scène Un bijou de drôlerie, d’humour et de tendresse. L’aventure de cette mamie indigne que, comme le policier placé au milieu de nous, le public est appelé à juger, est une dénonciation acide et burlesque du sort fait aux femmes, un plaidoyer pour la liberté de choix et le respect qu’on leur doit. Arts Chipels Le duo des 2 interprètes est formidable. Quels talents ! Josiane Carle est éblouissante de puissance dramatique et de drôlerie caustique avec la complicité d’Antoine Herbez qui joue à merveille l’inspecteur. Un spectacle bouleversant dont on ne sort pas indemne et qu’il est urgent d’aller applaudir. Reg’ArtsInterprété avec humour et talent, un polar un brin surréaliste, sensible et attachant. L’Humanité Un spectacle truculent, émouvant, réjouissant ! Un duo détonant qui se joue de l’émotion et de l’humour pour nous gratifier d’un spectacle fort plaisant. Chantiers de Culture Dans ce huis clos, ce qui se joue entre les deux personnages est jouissif et jubilatoire. Il faut absolument assister à cette petite leçon de théâtre humaniste et féministe au sens premier du terme.C’est un spectacle qui, par les temps qui courent, fait beaucoup de bien. De la Cour au Jardin ‘Mamie Luger’, c’est une ode à la femme, bien sûr, mais aussi à la vieillesse, dans laquelle l’humour apporte aussi la juste note satirique aux inégalités de genre ou aux hypocrisies morales, et où le théâtre de l’absurde, par moments, n’est pas loin. C’est un hommage à l’humain, avant tout. La Revue du Spectacle La pièce est drôle, la mise en scène très subtile jouant sur les champs et contrechamps des situations, souligne la grande émotion soulevée par la force du jeu des comédiens. Une pièce sensible et magistralement menée à ne surtout pas rater !…La Souriscène L’alchimie entre Josiane Carle et Antoine Herbez donne beaucoup de charme au texte. Surtout, la verve sans pareil de cette Mamie Luger, féministe avant l’heure, émeut beaucoup. Télérama TT Dans ce tête-à-tête en forme de huis clos, la qualité d’interprétation des comédiens est essentielle : face au chevronné Antoine Herbez, il faut du répondant, et Josiane Carle, n’en manque pas. Avec elle, le personnage de Berthe, c’est une sorte de Jean Gabin dans un physique à la Pauline Carton. Culture Tops Porté à la scène avec une intelligence féroce et une sensibilité désarmante, voilà une pièce rare, à la croisée du polar, du manifeste féministe et du théâtre de l’absurde. On ne sort pas indemne de cette rencontre avec Berthe. On rit, on tremble, on s’interroge. Et surtout, on l’écoute. Speed Radio Elle a un beau visage Mamie Luger alias Josiane Carle, un visage qui parle roches, taillé à la dure comme ces paysages de montagnes qu’il faut gravir avant d’être ébloui par le point de vue dégagé et magnifique, car il dégage aussi beaucoup d’humanité et il raconte beaucoup d’histoires. Le Monde Li

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75