Date et horaire de début et de fin : 2026-06-30 19:00 – 21:00

Gratuit : oui inscription obligatoire. Gratuit S’agissant ds’un petit lieu, la reservation est obligatoire. De plus, si vous voyez que finalement vous ne pourrez pas venir, prevenez-nous, qu’on puisse liberer une place. Adulte, Tout public, Etudiant, Senior

La peur de vieillir fait de très bons films d’horreur — et depuis des décennies, de Whatever Happened to Baby Jane ? au récent The Substance, le cinéma ne s’en prive pas.Libérée des injonctions à être belle, douce, fertile et docile, la puissance des femmes est souvent perçue comme terrifiante.Vieilles monstrueuses de la « hagsploitation « ou personnages plus complexes, ouvertement politiques, ces figures d’épouvantail parlent de notre rapport au temps, au corps, à la naissance et à la mort.Cette ciné-causerie propose un parcours à travers ces représentations… et ce qu’elles disent de nous. Horaire : 19h||Durée : 2h (dont 1h15 de ciné) ||Publics : Tout public adultes, ados à partir de 13 ansLieu : spectacle chez l’habitante. (adresse précisée à l’inscription) . S’agissant d’un petit lieu, il est impératif de reserver.L’intervenant: professionnel du cinéma devenu psychanalyste -nul n’est parfait- Jean-Marc Vigouroux enseigne le cinéma à Nantes depuis plus de vingt ans.? Causerie: cette soirée est déjà pensée comme un échange convivial, mais pour une parole encore plus fluide, après le moment de « causerie -ciné », on partagera un pot-grignotage.

Chez l’habitant·e. Adresse communiquée à l’inscription. Nantes, Quartier Bellevue. Nantes 44100

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