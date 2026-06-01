« Mamies Horror Show » Ciné-causerie (Festival Héroïnes de 7 lieux) Mardi 30 juin, 19h00 Chez l’habitant·e. Adresse communiquée à l’inscription. Nantes, Quartier Bellevue. Loire-Atlantique

inscription obligatoire. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T21:00:00+02:00

La peur de vieillir fait de très bons films d’horreur — et depuis des décennies, de Whatever Happened to Baby Jane ? au récent The Substance, le cinéma ne s’en prive pas.

Libérée des injonctions à être belle, douce, fertile et docile, la puissance des femmes est souvent perçue comme terrifiante.

Vieilles monstrueuses de la « hagsploitation « ou personnages plus complexes, ouvertement politiques, ces figures d’épouvantail parlent de notre rapport au temps, au corps, à la naissance et à la mort.

Cette ciné-causerie propose un parcours à travers ces représentations… et ce qu’elles disent de nous.

Horaire : 19h||

Durée : 2h (dont 1h15 de ciné) ||

Publics : Tout public adultes, ados à partir de 13 ans

Lieu : spectacle chez l’habitante. (adresse précisée à l’inscription) . S’agissant d’un petit lieu, il est impératif de reserver.

L’intervenant: professionnel du cinéma devenu psychanalyste -nul n’est parfait- Jean-Marc Vigouroux enseigne le cinéma à Nantes depuis plus de vingt ans.

∆ Causerie: cette soirée est déjà pensée comme un échange convivial, mais pour une parole encore plus fluide, après le moment de « causerie -ciné », on partagera un pot-grignotage.

Chez l’habitant·e. Adresse communiquée à l’inscription. Nantes, Quartier Bellevue. Bellevue Chantenay Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/hagsploitation-pourquoi-les-vieilles-peaux-nous-font-horreur »}]

Une projection de film suivie d’une discussion animée par Jean-Marc Vigouroux cinéma hagsploitation